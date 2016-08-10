До Ірпеня повернувся скандальний мер-втікач
16:54, 10 серпня 2016Суспільство
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Міський голова Ірпеня Володимир Карплюк після втечі вирішив повернутися в Приірпіння.
Карплюк повернувся до Ірпеня / proirpen.com.ua
Про це пише "Громада Приірпіння" з посиланням на мешканців, які бачили голову біля ради.
"Я його бачив сьогодні по вулиці Шевченка. Він був зі своїм заступником Дмитром Христюком. З ними також був депутат Пашинський", – розповідає депутат Ірпінської міської ради Богдан Мельничук, голова фракції "Свобода".
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Про те, що Карплюк повернеться 10 серпня, "Громаді Приірпіння" напередодні повідомило джерело. У свою чергу редакція про це проінформувала ГПУ.
Раніше УНІАН повідомляв, що співробітники Генеральної прокуратури України проводили обшук у міського голови Бучі Анатолія Федорука, а глава Ірпеня втік з України.
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