До Ірпеня повернувся скандальний мер-втікач

Про це пише "Громада Приірпіння" з посиланням на мешканців, які бачили голову біля ради.

"Я його бачив сьогодні по вулиці Шевченка. Він був зі своїм заступником Дмитром Христюком. З ними також був депутат Пашинський", – розповідає депутат Ірпінської міської ради Богдан Мельничук, голова фракції "Свобода".

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Про те, що Карплюк повернеться 10 серпня, "Громаді Приірпіння" напередодні повідомило джерело. У свою чергу редакція про це проінформувала ГПУ.

Раніше УНІАН повідомляв, що співробітники Генеральної прокуратури України проводили обшук у міського голови Бучі Анатолія Федорука, а глава Ірпеня втік з України.