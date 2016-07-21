ГПУ проводить обшук у мера Бучі, а глава Ірпеня втік з України - нардеп

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат від фракції «Блок Петра Порошенка» Володимир Ар‘єв.

«З 6 ранку Генпрокуратура проводить обшук у сумнозвісного мера Бучі Анатолія Федорука у справі схематозного викрадення 900 гектарів лісу в Київській області», - написав він.

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«Його (Федорука. – УНІАН) подільник, ще сумнозвісніший мер Ірпеня Володимир Карплюк – той, який захоплював владу у Коцюбинському та організовував побиття активістів - о 3-ій ночі залишив країну», - додав Ар‘єв.

Факт обшуку підтвердили в ГПУ. «Обшуки в Ірпіні та Бучі. І да, високі паркани не зупиняють...», - написала у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.