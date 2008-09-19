ВР ратифікувала угоду через... 15 років після підписання

Верховна Рада ухвалила Закон «Про ратифікацію Торговельної угоди між урядом України та урядом Алжирської Народно-демократичної республіки».

Як передає кореспондент УНІАН, "за" проголосувало 368 із 435 народних депутатів зареєстрованих у залі.

Дана угода була підписана 1 липня 1993 року в Києві. Згідно з положеннями угоди, договірні сторони надають одна одній режим найбільшого сприяння з питань митних правил та інших тарифів, що прирівнюються до митних, відносно всього обсягу товарообміну, за винятком спеціальних переваг, що надаються у рамках регіональних угод або таких, які випливають із зобов’язань по відношенню до сусідніх країн.