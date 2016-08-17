На Закарпатті п'яний суддя керував автомобілем: вміст алкоголю перевищує норму в 11 разів

Про це повідомляє Mukachevo.net.

За попередніми даними, затриманий є суддею Ужгородського міськрайонного суду. Патрульні зупинили його через не ввімкнутий вказівник повороту.

Читайте такожУ Львові п'яний водій маршрутки влаштував дві ДТП (фото, відео)

Затриманий відмовився проходити освідчення на місці події, тому правоохоронці доставили порушника до лікарні для визначення рівня алкоголю в крові.

Видання зазначає, що вміст алкоголю в крові порушника перевищує норму в 11 разів - 2,4 проміле замість максимально дозволених 0,2 проміле.

Читайте такожРезонансна ДТП за участю п'яного чиновника "Укрзалізниці": суд відпустив Федорка під особисті зобов'язання

"Згодом стало відомо, що суддю звати Михайло Ротмістренко, йому 35 років. За попередньою інформацією, чоловік є племінником екс-голови Конституційного суду України Андрія Стрижака", - повідомляє Mukachevo.net.