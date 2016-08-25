Аласанія оцінив шанси міст-претендентів прийняти Євробачення-2017: Київ та Одеса "йдуть ніс у ніс"

На своїй сторінці у Facebook він написав, що два з трьох міст - Київ та Одеса - мають значні переваги.

Читайте такожКабмін виділив 450 мільйонів гривень на Євробачення-2017

"Два з трьох міст мають значні переваги: Київ та Одеса. Ніс в ніс йдуть. Але й в кожного з них є недоліки. Різні, проте серьозні в обох випадках. Робоча група оргкомітету продовжує уточнювати позиції", - йдеться у повідомленні Аласанії.

Він додав: "Ще тиждень? Інтрига повністю в дусі Євробачння".

Раніше УНІАН повідомляв, що брифінг щодо оголошення переможця відбору міста-господаря пісенного конкурсу "Євробачення - 2017", запланований на 25 серпня у Кабінеті міністрів, скасовано.

Україна отримала право приймати міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2017 після того, як українська співачка Джамала перемогла на цьому конкурсі у 2016 році в Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу.