Без пояснення причин: оголошення міста-господаря Євробачення-2017 знову перенесено

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Кабміну.

Причини і дату оголошення міста-господаря не вказано.

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Як повідомляв УНІАН, Україна отримала право приймати міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2017 після того, як українська співачка Джамала перемогла на цьому конкурсі у 2016 році в Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу.

Спочатку за право приймати конкурс боролися шість українських міст - Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Харків та Херсон. Після першого етапу відбору у фінал потрапили Дніпро, Одеса та Київ.

Оголошення ж міста-господаря Євробачення-2017 мало відбутися 27 липня, однак було перенесене на "невизначений термін" через проблему з фінансуванням конкурсу. Водночас голова НТКУ Зураб Аласанія пояснив, що вибір переможця було перенесено через недоліки претендентів.

8 серпня Кабмін виділив на проведення Євробачення 450 мільйонів гривень.