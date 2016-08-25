Без пояснення причин: оголошення міста-господаря Євробачення-2017 знову перенесено
Брифінг щодо оголошення переможця відбору міста-господаря пісенного конкурсу "Євробачення - 2017", запланований на сьогодні у Кабінеті міністрів, скасовано.
Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Кабміну.
Причини і дату оголошення міста-господаря не вказано.
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Як повідомляв УНІАН, Україна отримала право приймати міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2017 після того, як українська співачка Джамала перемогла на цьому конкурсі у 2016 році в Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу.
Спочатку за право приймати конкурс боролися шість українських міст - Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Харків та Херсон. Після першого етапу відбору у фінал потрапили Дніпро, Одеса та Київ.
Оголошення ж міста-господаря Євробачення-2017 мало відбутися 27 липня, однак було перенесене на "невизначений термін" через проблему з фінансуванням конкурсу. Водночас голова НТКУ Зураб Аласанія пояснив, що вибір переможця було перенесено через недоліки претендентів.
8 серпня Кабмін виділив на проведення Євробачення 450 мільйонів гривень.