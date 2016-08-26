Мешканець Кривого Озера Цукерман загинув від пострілу в зону серця - Генпрокуратура

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

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Як зазначається, попередня причина смерті потерпілого - внутрішня кровотеча, яка призвела до гострої крововтрати внаслідок травматичного пострілу в область серця.

Досудове розслідування триває, проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення об’єктивних обставин та усіх винних осіб.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 серпня під час затримання поліцейськими помер 32-річний житель Кривого Озера. Як стверджують у поліції, Цукерман пручався, тому поліцейські застосували "заходи фізичного впливу та наручники". Згідно з висновком судово-медичної експертизи, проведеної обласним бюро судово-медичних експертиз 24 серпня, він помер від вогнепальних поранень, на тілі загиблого виявлено як мінімум 4 вогнепальних поранення, отриманих в результаті пострілів з травматичного пістолета так званим "патроном Флобера".

Смерть мешканця Кривого Озера викликала бунт жителів райцентру, які намагалися перешкодити вивезенню в Миколаїв 6 поліцейських, що виїжджали за адресою Цукермана. Троє з них на даний момент вважаються підозрюваними, ще троє співпрацюють зі слідством.

У результаті склад відділення поліції в Кривому Озері був розформований і буде набрано заново, також через інцидент було замінено начальника Головного управління поліції в Миколаївській області.