Мати жертви поліцейських у Кривому Озері розповіла про тортури над сином: вбили, ще й ногою стали на шию (відео)

Як пише ТСН.ua, родина загиблого жорстоке вбивство бачила на власні очі.

"Вбили, ще й ногою стали на шию. Він лежав і йому стали на шию ногою. Просила, що ви робите? Вже голова і руки висіли, вже був неживий, застрелений, вони ще відливали калюжу, вона ще не висохла. Подивіться - на лице ногами, били кулаками при мені. Дубинкою чи палкою, бо від дубинки таке не могло бути", - розповіла мати загиблого Ольга Цукерман.

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"Чотири пулі витягнули", - додала жінка.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 серпня в Кривоозерському районі Миколаївської області під час затримання поліцейськими помер 32-річний чоловік. Як стверджують у поліції, померлий пручався, тому поліцейські застосували "заходи фізичного впливу та наручники".

У прес-службі прокуратури Миколаївської області повідомили, що 24 серпня в Кривому Озері майже 200 місцевих жителів пікетували прокуратуру та райвідділ поліції у зв'язку із загибеллю чоловіка, який помер під час затримання поліцейськими.