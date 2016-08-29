Погроми ромів через вбивство дівчинки в Одеській області: з'явилися фото наслідків

Відповідні фотографії на своєму сайті показав місцевий сайт "Думская".

Зазначається, що постраждали будинки не заможних членів громади, можна сказати навіть бідних, в той час як три будинки більше багатих — вціліли.

Відповідаючи на питання журналістів, місцеві жителі казали, що не чіпали будинки тих, хто живе у селі дуже давно, а найбільше невдоволення викликають люди, що приїхали в село близько трьох років тому.

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"На те, що затриманий підозрюваний живе в селі з народження, відповідають, що це неважливо: "вбивство просто стало останньою краплею", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня у селі Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області було знайдено тіло дівчинки 2007 року народження з ознаками насильницької смерті. За підозрою у вбивстві правоохоронці затримали представника ромської національності.

Ввечері 27 серпня в Лощинівці відбулися масові заворушення. «Жителі села через трагедію влаштували масові заворушення проти місцевих ромів. Односельці почали громити будинки, де мешкають роми. Як наслідок - один будинок був підпалений, в інших - пошкоджено меблі, вибиті шибки. "Ніхто з представників ромської національності не постраждав", – сказали в поліції.

Щоб уникнути масових заворушень, для охорони громадського порядку в село Лощинівка прибули співробітники Головного управління Національної поліції в Одеській області, співробітники оперативного підрозділу.

У свою чергу жителі Лощинівки вимагали виселити із села ромів. Згодом голова Ізмаїльської районної державної адміністрації Валентина Стойкова заявила про досягнення домовленості з ромами про їхній переїзд з Лощинівки. За її словами, вранці 29 серпня поліція забезпечить охорону ромів, щоб вони могли забрати свої речі і виїхати з села.