Порошенко: Ми спільно будуємо Україну, де немає місця антисемітизму (відео, фото)

Про це заявив президент України Петро Порошенко в своїй промові з нагоди 75-ї річниці трагедії Бабиного Яру, повідомляється в офіційному Twitter голови держави.

«Ми, українці, дуже добре розуміємо скорботу євреїв і сприймаємо її як власну. Голокост - найтрагічніша сторінка в історії єврейського народу, українського також. Ми спільно будуємо Україну, де немає місця антисемітизму. Дякую українцям і всім національностям за фантастичну єдність», – заявив президент.

«Меморіал в Бабиному Яру має стати символом єднання, символом шани і поваги всіх українців, незалежно від національності. Важливо, щоб все людство пам'ятало про криваві факти Голокосту - про небезпеку ненависті, фанатизму та расизму. Створення меморіалу Голокосту в Бабиному Яру має значення для всього людства. Історична правда не дасть спекулювати на пам’яті минулого. Нехай мир та злагода запанує на землі вільної України, вільної Європи та всього світу», – зазначив Порошенко.

Читайте такожЗаходи до 75-річчя трагедії в Бабиному Яру не залишать киян байдужими – Ганна Старостенко

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 29 вересня, о 19:00 президент Петро Порошенко візьме участь у заходах із вшанування пам'яті жертв трагедії Бабиного Яру, які будуть проводитися у Національному історико-меморіальному заповіднику "Бабин Яр".

29 вересня, президент Німеччини Йоахім Гаук виступить у Києві під час офіційних заходів до 75-ї річниці трагедії у Бабиному Яру. Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер напередодні підкреслив, що Бабин Яр є символом усіх страждань, несправедливості та варварства, які приніс Європі націонал-соціалізм.