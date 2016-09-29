Сьогодні відзначається 75-я річниця трагедії Бабиного Яру

У 1946 році на Нюрнберзькому процесі наводилася оцінка близько 100 тисяч осіб, знищених у Бабиному Яру. У 1941-1943 роках у Бабиному Яру були розстріляні 621 член ОУН, в тому числі українська поетеса Олена Теліга разом із чоловіком.

У четвер, 29 вересня, о 19:00 президент Петро Порошенко візьме участь у заходах із вшанування пам'яті жертв трагедії Бабиного Яру, які будуть проводитися у Національному історико-меморіальному заповіднику "Бабин Яр", повідомляється на сайті глави держави.

Читайте такожПорошенко у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 29 вересня, президент Німеччини Йоахім Гаук виступить у Києві під час офіційних заходів до 75-ї річниці трагедії у Бабиному Яру.

Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер напередодні підкреслив, що Бабин Яр є символом усіх страждань, несправедливості та варварства, які приніс Європі націонал-соціалізм.

"У ці дні ми в 75-й раз вшановуємо пам'ять жертв бійні в Бабиному Яру. У Бабиному Яру німецькі окупанти, які зайняли Київ, тільки через кілька місяців після нападу на Радянський Союз вбили більшу частину євреїв, які проживали в місті. Тут, у Бабиному Яру, за 48 годин були жорстоко вбиті понад тридцяти трьох тисяч невинних дітей, жінок і чоловіків. Тут, у Бабиному Яру відбувся жахливий початок Голокосту, винищувального походу проти євреїв Європи. Тут, у Бабиному Яру, до закінчення німецької окупації в 1943 році, були страчені десятки тисяч військовополонених і цивільних, тут українці, росіяни, білоруси і багато інші народів повинні були віддати свої життя", - заявив Штайнмайер.

Як повідомляв УНІАН, на честь річниці Україну відвідав президент Ізраїлю Реувен Рівлін. Він виступив у Верховній Раді і планував взяти участь у заходах до 75-ї річниці трагедії Бабиного Яру, але був змушений перервати візит в Україну у зв'язку зі смертю Шимона Переса.

Як повідомляє сайт Київської адміністрації, в Києві вже почався ряд заходів, приурочених до 75-річчя трагедії всього людства - розстрілів у Бабиному Яру. У столиці пройдуть педагогічно-практичні конференції, виставки, семінари, кінопокази, театральні вистави.

До 27 листопада в Музеї історії Києва триває виставка "Бабин Яр - пам'ять на тлі історії". Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства культури України, в основу експозиції покладено фондові колекції Меморіального комплексу з залученням матеріалів Галузевого державного архіву СБУ, Державного архіву Київської області.