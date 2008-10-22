Кабмін пропонує з 1 листопада ввести податок на багатство
11:01, 22 жовтня 2008Суспільство
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Як поповнити місцеві бюджети
Кабмін пропонує ввести податок на багатство з 1 листопада.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні журналістам на прес-конференції.
Відповідні зміни в закон про нерухомість було схвалено на сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів.
Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що такий податок «на величезні вілли і великі ділянки землі» дасть змогу суттєво поповнити місцеві бюджети.
«Там де люди живуть розкішно, сьогодні є підстави вводити податок на таке майно і поповнити місцеві бюджети», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.
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