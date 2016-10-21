У Дніпрі затримано чоловіка, який через ревнощі підірвав іномарку гранатою

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Національної поліції в області, раніше судимий за розбій 29-річний місцевий житель запідозрив власника автомобіля у стосунках з його дівчиною. Він вирішив залякати суперника: взяв з дому заздалегідь куплену гранату і кинув поряд з автомобілем біля багатоквартирного будинку по вул. Б. Хмельницького.

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В результаті вибуху було пошкоджено автомобіль «Subaru Tribeca». Люди не постраждали.

В ході огляду місця події експерти виявили важіль від запалу до гранати РГД-5 та інші речові докази.

Зараз зловмисник затриманий в порядку ст. 208 КПКУ. Йому вручено письмове повідомлення про підозру у вчинені кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років.