У Донецькій області чоловік підірвав гранату біля магазину

Про це повідомляє ГУ НП у Донецькій області.

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"Невідомий чоловік кинув гранату у бік людей, що стояли біля магазину. Постраждалі госпіталізовані з осколковими пораненнями ніг, живота та шиї. Серед них є жінка", - йдеться у повідомленні.

Підривник, який, побачивши поліцію, кинувся тікати, затриманий та доставлений до відділку поліції. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, 14 жовтня в Івано-Франківську неподалік офісу місії ОБСЄ вночі підірвали гранату.