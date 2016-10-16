У Донецькій області чоловік підірвав гранату біля магазину
02:11, 16 жовтня 2016Інциденти
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В селищі Олексієво-Дружківка Донецької області чоловік підірвав гранату біля магазину, внаслідок вибуху постраждали троє людей.
На Донеччині біля магазину підірвали гранату: троє поранених / dic.academic.ru
Про це повідомляє ГУ НП у Донецькій області.
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"Невідомий чоловік кинув гранату у бік людей, що стояли біля магазину. Постраждалі госпіталізовані з осколковими пораненнями ніг, живота та шиї. Серед них є жінка", - йдеться у повідомленні.
Підривник, який, побачивши поліцію, кинувся тікати, затриманий та доставлений до відділку поліції. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.
Нагадаємо, 14 жовтня в Івано-Франківську неподалік офісу місії ОБСЄ вночі підірвали гранату.
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