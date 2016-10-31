Смертельна горілка в Україні: депутат заявив про невказаних в офіційній статистиці жертв

Про це депутат київської облради Олексій Дорошенко написав у Facebook.

Дорошенко стверджує, що реальна кількість померлих від сурогатної горілки значно вища, ніж вказано в офіційній статистиці Держпродспоживслужби і МВС: "Станом на 17 жовтня 2016 року, коли повідомлялось про 58 смертей, померло від отруєння більше 100 осіб. Причиною заниження статистики є також те, що померло більше десятка правоохоронців від вживання горілки з метилового спирту. Звісно, що вони не купували цей сурогат".

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За інформацією депутата, всього в обіг потрапили 300 тисяч пляшок отруйної горілки. І досі не всі вони вилучені з продажу.

"Було виготовлено більше 300 000 пляшок сурогатної горілки, які вже гуляють Україною, та їх намагаються вилучити з торгівлі. Тому зараз перекривають усі можливі шляхи до реалізації, закривають або зупиняють нелегальні виробництва спирту, проводять бесіди та нагляд за кіосками та магазинами. 300 000 пляшок смертельної горілки за умови, що кожну пляшку відкриють двоє, буде достатньо, щоб помер кожний шістдесятий українець", - додав Дорошенко.

Він нагадав, що жертв отруєння метиловим спиртом доводиться ховати у поліетилені, оскільки випарами можуть отруїтися навіть їхні близькі, що контактуватимуть з тілом.

Як повідомляв УНІАН, станом на 18 жовтня в Україні було зареєстровано понад 135 випадків отруєнь фальсифікованим алкоголем, із них завершились летально 63.