Зварич перейнявся якістю сперми

Міністерство юстиції України пропонує збільшити площу на цигарковій упаковці, відведену для розміщення застережень про шкідливість куріння. Крім того, Мін`юст пропонує розширити перелік гасел-попереджень, що застерігатимуть курців про шкідливість куріння. Про це йдеться у проекті закону "Про внесення змін та доповнень до деяких законів України щодо попередження вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров`я населення", винесеному на обговорення Державним департаментом з питань адаптації законодавства Міністерства юстиції України.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, документ розроблено з метою приведення законодавства України у відповідність з нормами та стандартами ЄС у сфері охорони здоров`я. Зокрема, до положень Рамкової конвенції Всесвітньої організації охорони здоров’я з боротьби проти тютюну від 21 травня 2003 року, яка була ратифікована Україною 6 червня 2006 року.

Відповідно до змін, що розробив Мін`юст, основне медичне попередження споживачів тютюнових виробів має займати не менше 30 відсотків площі зовнішньої поверхні однієї зі сторін упаковки тютюнових виробів. Додаткове медичне попередження споживачів тютюнових виробів має займати не менше 40 відсотків поверхні іншої, більшої, сторони упаковки тютюнових виробів.

Серед антитютюнових гасел, які займатимуть не менше 40 відсотків упаковки, Мін`юст пропонує затвердити 8 нових. Зокрема, "Куріння може зашкодити спермі та скорочувати народжуваність", "Куріння може спричинити порушення кровообігу та викликати імпотенцію", "Куріння викликає старіння шкіри", "Куріння руйнує артерії, викликає серцеві напади та інсульти", "Куріння викликає рак легень", "Ваш лікуючий лікар може допомогти Вам припинити курити", "Куріння може викликати повільну та болючу смерть", "Припинення куріння скорочує ризик смертельних захворювань серця та легень", "Скористайтесь допомогою для припинення куріння: проконсультуйтеся з Вашим лікуючим лікарем", "Сигаретний дим містить бензол, нітрозаміни, формальдегіди та ціанід водню”.

З іншого боку упаковки, не менше 30 відсотків від її загальної площі, має займати одне з двох медичних попереджень споживачів тютюнових виробів - "Куріння вбиває/куріння може вбити" або "Куріння шкодить Вашому здоров`ю та здоров`ю оточуючих".

Зауваження та пропозиції до законопроекту від фізичних та юридичних осіб прийматимуться Міністерством юстиції протягом місяця з дня оприлюднення.

На сьогодні чинна редакція закону про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу шість медичних попереджень такого змісту: "Куріння під час вагітності шкодить вашій дитині"; "Тютюновий дим шкодить здоров`ю тих, хто вас оточує"; "Куріння викликає залежність, не починайте курити!"; "Куріння викликає імпотенцію"; "Захистіть дітей: не дозволяйте їм дихати вашим димом"; "Курці помирають рано". Кожний варіант текстів додаткових медичних попереджень наноситься виробником тютюнових виробів на упаковки тютюнових виробів почергово.

Довідка УНІАН. На сьогодні на більшості тютюнових виробів, що реалізуються в Україні, зазначено з обох боків упаковки "Куріння шкодить здоров`ю". Рамкова конвенція ВООЗ з боротьби проти тютюну не регламентує конкретних гасел-попереджень, які мають бути розміщені на упаковках тютюнових виробів, а також їх кількість.

УНІАН повідомляв, що 7 березня 2006 року Кабінет Міністрів України ліквідував Державний департамент з питань адаптації законодавства Міністерстві юстиції України. 16 березня міністр юстиції Сергій ГОЛОВАТИЙ замість ліквідованого департаменту створив у структурі міністерства Департамент європейської інтеграції. Новоутворений департамент досі не розпочав своєї роботи.

Навесні 2006 року постанову Кабінету Міністрів України від 7 березня 2006 року, якою було ліквідовано Державний департамент з питань адаптації законодавства, було оскаржено в суді.

11 вересня 2006 року прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що вимагатиме визначення порядку адаптації українського законодавства до законодавства ЄС. "Я буду ставити таке завдання, щоб ми визначили порядок, черговість і пріоритетність законопроектів, які необхідно розглядати і адаптувати до законодавства європейського", - сказав прем`єр.