В ІС дізналися про причетність "сірого кардинала" Кремля до "перевороту в ЛНР" (аудіо)

Про це свідчить аудіо допиту колишнього "прем'єра" "ЛНР" Геннадія Ципкалова, опубліковане "Інформаційним спротивом".

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В аудіо допиту фігурують представник "генпрокуратури ЛНР", сам Ципкалов, А. В. Карякін - екс-глава "парламенту ЛНР", Д. С. Колесніков - депутат "парламенту ЛНР", Сергій "Одеса" - позиціонує себе як старший офіцер ЗС РФ командування 2 АК російських окупаційних військ, Владислав Сурков - радник президента РФ Володимира Путіна та інші соратники бойовиків "ЛНР".

В ході допиту Ципкалов заявив, що з ним вийшли на зв'язок люди від Суркова і почали вести переговори про "зміну системи управління республікою".

Ципкалов також повідомив, що він повинен був зустрітися з Сурковим для обговорення фінансової і політичної підтримки "перевороту "ЛНР".

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 вересня 2016 року колишній "голова ради міністрів" і радник глави "ЛНР" Ігоря Плотницького Геннадій Ципкалов вчинив самогубство.

За даними сепаратистських ЗМІ, Ципкалов був затриманий в ході слідства по справі "державного перевороту", в ході якого планувалося здійснити "фізичну ліквідацію керівників республіки, а саме глави ЛНР, керівників силових структур, керівників Ради міністрів ЛНР і Народної ради ЛНР".

Перебуваючи під вартою, Ципкалов повісився.