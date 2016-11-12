В Одеській області правоохоронці виявили нелегальний цех із виробництва алкогольних напоїв.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, 10 листопада під час проведення оперативно-профілактичного відпрацювання співробітниками Білгород-Дністровського відділу поліції виявлено та припинено діяльність підпільного цеху з масового виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв.

Читайте такожУ Запорізькій області в отруєних сурогатним алкоголем не згортається кров

«За отриманою оперативною інформацією, правоохоронцями проведено санкціонований обшук в одному зі складських приміщень, розташованих на території міста Білгород-Дністровський», - повідомили у відділі.

Під час обшуку виявлено та вилучено з незаконного обігу товарно-матеріальних цінностей підакцизної групи на суму понад 1,05 млн грн. Зокрема, вилучені алкогольні напої – майже 3,2 тис. літрів на суму 462,8 тис. грн, 685 літрів спирту на суму 89,4 тис. грн та автомобіль Mercedes Vito, спецобладнання, марки акцизного податку з ознаками підробки в кількості 572 штук. Реалізація готової продукції здійснювалась як на місцевих ринках, так і через Інтернет.

Читайте такожВ Україні через отруєння фальсифікованим алкоголем померло вже 69 осіб

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1 тис. до 2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років із конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення.