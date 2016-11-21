Син Мустафи Джемілєва буде звільнений 25 листопада – Фейгін

Про це правозахисник повідомив у коментарі «Крим.Реаліі» 21 листопада.

«Хайсер Джемілєв буде звільнений в найближчу п'ятницю, оскільки термін його ув'язнення закінчується», - повідомив Фейгін.

Адвокат, втім, не виключив можливості виникнення перешкод у процесі звільнення сина Джемілєва.

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«Перешкоди завжди можуть виникнути, ніхто від них не застрахований. Що стосується місця його перебування після звільнення, то зараз це питання (оскільки було встановлено адміністративний нагляд) вирішується », - сказав Фейгін.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Фейгін заявляв, що в найближчі дні російська влада звільнить одного з жителів АР Крим, заарештованого окупаційною владою.

Хайсера Джемілєва затримали 27 травня 2013 року на місці вбивства 44-річного будівельника Февзі Едемова на подвір‘ї будинку Джемілєвих у Бахчисараї. Той загинув від пострілу в голову. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). У Меджлісі кримських татар заявили, що це було вбивство, вчинене з необережності.

Після окупації Криму Росією слідчі органи РФ вирішили розслідувати справу заново. Разом з тим Апеляційний суд Києва розцінив дії Хайсера Джемілєва як убивство з необережності і постановив звільнити його з-під варти. Європейський суд з прав людини виніс рішення про звільнення Джемілєва-молодшого, однак Росія відмовляється його виконувати.

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У вересні 2014 року Хайсера Джемілєва вивезли з кримського СІЗО в Краснодарський край РФ, незважаючи на рішення ЄСПЛ і слідчих органів України.

10 червня 2015 року Краснодарський крайовий суд засудив його до 5 років позбавлення волі. 2 вересня 2015 року Верховний суд Росії скоротив термін ув'язнення Джемілєву до 3,5 року.

У вересні 2016 року суд встановив йому адміністративний нагляд на 3 роки. Згідно з рішенням суду, Джемілєву, зокрема, заборонено залишати межі Криму.