Фейгін прогнозує звільнення одного з кримських заручників найближчими днями

Про це Фейгін повідомив на своїй сторінці в Фейсбук.

«Уже в найближчу п'ятницю ми очікуємо звільнення одного з кримських заручників», - написав адвокат.

При цьому він не уточнив, про кого саме йде мова.

Як повідомляв УНІАН, раніше Фейгін висловив думку, що затримання «диверсантів» у Криму може призвести до заморожування переговорів щодо обміну.

Нагадаємо, у Федеральній службі безпеки Росії заявили про затримання 9 листопада чергової «диверсійної» групи Міноборони України в окупованому Севастополі.

«Федеральною службою безпеки 9 листопада в місті Севастополі затримано членів диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міноборони України, які планували скоєння диверсійних акцій на об'єктах військової інфраструктури і життєзабезпечення півострова Крим», - йдеться в повідомленні прес-служби ФСБ.

Читайте такожВ окупованому Криму ФСБ не пускає адвоката до так званих "українських диверсантів"

У свою чергу, Головне управління розвідки Міноборони України спростовує заяви ФСБ РФ про нібито затриманих співробітників ГУР в окупованому Севастополі.

«Головне управління розвідки Міністерства оборони України спростовує заяви ФСБ РФ про нібито затриманих співробітників ГУР в Севастополі», - йдеться у заяві, розміщеній на сайті Міноборони.

«Цей черговий фейк російських спецслужб спрямований на приховування особистих репресивних дій проти мешканців півострова, а також з метою дискредитації України в очах міжнародної спільноти», - додали у розвідці.