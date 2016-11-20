Фейгін прогнозує звільнення одного з кримських заручників найближчими днями
Адвокат Марк Фейгін прогнозує, що в найближчі дні російська влада звільнить одного з жителів АР Крим, заарештованого окупаційною владою.
Про це Фейгін повідомив на своїй сторінці в Фейсбук.
«Уже в найближчу п'ятницю ми очікуємо звільнення одного з кримських заручників», - написав адвокат.
При цьому він не уточнив, про кого саме йде мова.
Як повідомляв УНІАН, раніше Фейгін висловив думку, що затримання «диверсантів» у Криму може призвести до заморожування переговорів щодо обміну.
Нагадаємо, у Федеральній службі безпеки Росії заявили про затримання 9 листопада чергової «диверсійної» групи Міноборони України в окупованому Севастополі.
«Федеральною службою безпеки 9 листопада в місті Севастополі затримано членів диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міноборони України, які планували скоєння диверсійних акцій на об'єктах військової інфраструктури і життєзабезпечення півострова Крим», - йдеться в повідомленні прес-служби ФСБ.
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У свою чергу, Головне управління розвідки Міноборони України спростовує заяви ФСБ РФ про нібито затриманих співробітників ГУР в окупованому Севастополі.
«Головне управління розвідки Міністерства оборони України спростовує заяви ФСБ РФ про нібито затриманих співробітників ГУР в Севастополі», - йдеться у заяві, розміщеній на сайті Міноборони.
«Цей черговий фейк російських спецслужб спрямований на приховування особистих репресивних дій проти мешканців півострова, а також з метою дискредитації України в очах міжнародної спільноти», - додали у розвідці.