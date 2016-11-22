У Києві продовжили посилений режим роботи правоохоронців

Про це заявив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук в ефірі "112 Україна".

За його словами, спецслужби не підвищували рівень терористичної загрози як в Києві, так і в цілому по Україні.

«СБУ й інші правоохоронні органи працюють у посиленому режимі, тому що розуміємо ті виклики, які існують. Вчорашні події показали, що небезпідставними були ті заходи, які вживалися… Ми будемо продовжувати працювати в такому режимі доти, поки будуть проходити масові заходи у Києві», - сказав Ткачук.

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Він запевнив, ситуація перебуває під контролем, передумов для серйозних хвилювань немає.

Як повідомляв УНІАН, напередодні у День гідності і свободи представники правих організацій пошкодили відділення "Сбербанка России" і розгромили приміщення салону краси на вулиці Велика Васильківська, 23 Б, оскільки вважали його офісом Віктора Медведчука.