У Мережі з'явилося відео погрому "Сбєрбанку" в Києві

На відеозапису видно, як молодики трощать скло касової зони у приміщенні банку, бьють стіни та меблі.

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Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що мітингарі розтрощили вікна у відділенні "Сбєрбанку" на площі Льва Толстого. Правоохоронці оточили будівлю і стоять щільним кільцем.

Перед цим ввечері молодики під жовто-блакитними та чорно-червоними прапорами рушили колоною до будівлі "офісу Віктора Медведчука", намагались її штурмувати, а також побили вікна.

Однак, згодом з'ясувалося, що вони розтрощили не офіс Медведчука, а приміщення, які орендують в будівлі інші компанії, серед яких - салон краси.