У Мережі з'явилося відео погрому "Сбєрбанку" в Києві
00:16, 22 листопада 2016Суспільство
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У Мережі опублікували відео погрому відділення "Сбєрбанку" (колишній "Сбєрбанк Росії"), яке розташоване на вулиці Пушкінській у місті Києві біля входу до станції метро "Площа Льва Толстого".
Погром відділення "Сбєрбанку" / REUTERS
На відеозапису видно, як молодики трощать скло касової зони у приміщенні банку, бьють стіни та меблі.
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Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що мітингарі розтрощили вікна у відділенні "Сбєрбанку" на площі Льва Толстого. Правоохоронці оточили будівлю і стоять щільним кільцем.
Погром відділення "Сбєрбанку" / REUTERS
Перед цим ввечері молодики під жовто-блакитними та чорно-червоними прапорами рушили колоною до будівлі "офісу Віктора Медведчука", намагались її штурмувати, а також побили вікна.
Погром відділення "Сбєрбанку" / REUTERS
Однак, згодом з'ясувалося, що вони розтрощили не офіс Медведчука, а приміщення, які орендують в будівлі інші компанії, серед яких - салон краси.
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