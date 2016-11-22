У Мережі з'явилося відео погрому "Сбєрбанку" в Києві

00:16, 22 листопада 2016
Суспільство
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У Мережі опублікували відео погрому відділення "Сбєрбанку" (колишній "Сбєрбанк Росії"), яке розташоване на вулиці Пушкінській у місті Києві біля входу до станції метро "Площа Льва Толстого".

REUTERS

На відеозапису видно, як молодики трощать скло касової зони у приміщенні банку, бьють стіни та меблі.

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Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що мітингарі розтрощили вікна у відділенні "Сбєрбанку" на площі Льва Толстого. Правоохоронці оточили будівлю і стоять щільним кільцем.

REUTERS

Перед цим ввечері молодики під жовто-блакитними та чорно-червоними прапорами рушили колоною до будівлі "офісу Віктора Медведчука", намагались її штурмувати, а також побили вікна.

REUTERS

Однак, згодом з'ясувалося, що вони розтрощили не офіс Медведчука, а приміщення, які орендують в будівлі інші компанії, серед яких - салон краси.

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