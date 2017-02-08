Авдіївка об'єднала всіх українських громадян – Гройсман

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час засідання уряду.

Він відзначив роботу всіх служб, правоохоронців і військових, які захищали місто і ліквідовували наслідки обстрілів бойовиків.

"Сьогодні ще раз хочу, напевно, підкреслити, а може, навести приклад того, як українці об'єднані в більшості своїй... Ми маємо ще раз, напевно, проаналізувати Авдіївку, яка об'єднала всіх українських громадян. Не політиканів, які ставили пости в інтернеті... а треба подякувати всім, хто реально робив свою справу. В першу чергу це військові. Військові, які під "Градами", під шаленими обстрілами не тільки захищають, але й можуть відстоювати і відновлювати територіальну цілісність нашої країни, і за це треба схилити голову перед ними. І перед пам'яттю тих загиблих і поранених, і тих, хто героїчно тримає на собі весь тягар російської агресії. І любити українське військо треба не словами, а конкретними діями", - сказав прем’єр.

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За словами Гросмана, це стосується, зокрема, того, коли голосується військовий бюджет, коли приймається рішення про модернізацію, переозброєння армії.

Як повідомляв УНІАН, Авдіївка Донецької області з 29 січня зазнавала масованих ударів з боку бойовиків. Внаслідок обстрілів місто було повністю знеструмлено, десятки житлових будинків були зруйновані та пошкоджені.

Від обстрілів загинули не менш як 10 українських військовослужбовців, а також мирні жителі Авдіївки.

Упродовж тижня ремонтні роботи не вдавалося здійснити через прицільний вогонь окупантів. Лише 5 лютого фахівці змогли відремонтувати ЛЕП і відновити електропостачання Авдіївки.

Наразі в усіх регіонах України триває збір гуманітарної допомоги для Авдіївки.