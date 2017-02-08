З Тернопільщини відправили другу партію гуманітарної допомоги до Авдіївки

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, на схід відправлено продукти харчування медикаменти, теплий одяг, прилади для обігріву, речі першої необхідності.

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За словами заступника голови ТОДА Олега Валова, до збору вантажу долучилися органи місцевого самоврядування, виконавчої влади, сільгоспвиробники, представники товариства Червоного Хреста, волонтери, а також пересічні жителі краю.

Зібрану гуманітарну допомогу в супроводі поліції відправили з Тернополя учора ввечері.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого з Тернополя для жителів Авдіївки відправили перші 20 т благодійної допомоги.