З Тернопільщини відправили другу партію гуманітарної допомоги до Авдіївки
12:02, 08 лютого 2017Тернопіль
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З Тернопільщини відправили 20 тонн гуманітарної допомоги для жителів Авдіївки.
З Тернопільщини до Авдіївки відправили гуманітарну допомогу / ТОДА
Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, на схід відправлено продукти харчування медикаменти, теплий одяг, прилади для обігріву, речі першої необхідності.
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За словами заступника голови ТОДА Олега Валова, до збору вантажу долучилися органи місцевого самоврядування, виконавчої влади, сільгоспвиробники, представники товариства Червоного Хреста, волонтери, а також пересічні жителі краю.
З Тернопільщини до Авдіївки відправили гуманітарну допомогу / ТОДА
Зібрану гуманітарну допомогу в супроводі поліції відправили з Тернополя учора ввечері.
Як повідомляв УНІАН, 3 лютого з Тернополя для жителів Авдіївки відправили перші 20 т благодійної допомоги.
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