Поліція затримала двох адміністраторів "груп смерті"

Про це повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв, передає Тиждень.ua.

"Вони дають свідчення, що експериментували зі свідомістю людей", - сказав очільник Нацполіції.

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Він повідомив, що проводяться "заходи з затримання та допиту адмінів груп "Синіх китів" та "Рожевих Фей".

"Провели обшуки і зібрали докази. Ведемо консультації з Генпрокуратурою (процесуальним керуючим у справі) щодо можливого затримання у справі", - повідомив Князєв.

Як повідомляв УНІАН, раніше Департамент кіберполіції Національної поліції розповів, як уберегти дитину від самогубства через "групи смерті" у соцмережах.