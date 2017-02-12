"Море китів": кіберполіція розповіла, як вберегти дитину від самогубства через "групи смерті" у соцмережах

Як повідомляє департамент Кіберполіції України, у всіх шанувальників «моря китів» і «тихих будинків» на особистих сторінках зображені відео або малюнки з літаючими китами.

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«Нелюди, що організували цю систему, працюють наступним чином. Адміністратор групи схиляє дитину до виконання завдань (квестів), причому практично всі завдання передбачають нанесення дитині каліцтв або заподіяння болю. Всі ці «квести» в обов’язковому порядку знімаються на відео. Коли адміністратор групи впевнений в тому, що дитина готова до самогубства, створюється аудіо з музикою, в якому дитина виступає в головній ролі, та оговорюються усі її проблеми, які вона озвучила «провіднику». Єдиний вихід із усіх проблем, який озвучується в цьому «творі», - вчинити самогубство. Перед цим дитина слухає аудіозапис, та робить останній крок. Відеозаписи, в подальшому, продаються в мережі Інтернет, або в Darknet», - йдеться у повідомленні.

Як відомо, щоб вступити в такі групи, дитину необхідно пройти "відбір" зі схильності до самогубства в особистому листуванні з так званим адміністратором, після чого злоинці надішлють "завдання", виконання яких потрібно фіксувати на фото або відео. "Фінальне завдання - покінчити життя самогубством і зафіксувати момент смерті на камеру в режимі online", - з'ясували в кіберполіції.

У кіберполіції також зазначили, що батькам рекомендується приділяти більшу увагу психологічному стану дитини та:

1) Перевіряти шкіряні покриви дитини на наявність пошкоджень, зокрема звернути увагу на пошкодження різного роду в формі кита.

2) Перевіряти акаунти дитини в соцмережах та групи, до яких входить акаунт. Перевіряти вміст спілкування в приватних чатах.

3) Звертати увагу на коло спілкування дитини.

4) Зайняти вільний час дитини спортивними або культурними секціями.

5) Контролювати фото й та відеофайли на гаджетах дитини.

6) Встановлювати функцію «батьківський контроль» на всіх гаджетах дитини.

Згідно з повідомленням, 11 січня департаментом кіберполіції була виявлена одна з таких груп https://vk.com/blueskitea, до якої входить 209 користувачів з України. При цьому слід наголосити, що такі групи щодня блокуються адміністрацією соцмереж за зверненнями правоохоронних органів або їх користувачів.

При виявленні таких груп самостійно кіберполіція просить звертатись у негайному порядку.

Як повідомляв УНІАН, у Маріуполі дівчина вистрибнула з 13-го поверху будинку. Попередньо поліцією встановлено, що це було самогубство, однак друзі дівчини стверджують, що це було завдання квесту.