У Вищій раді правосуддя заявляють про гостру нестачу суддів в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив голова ВРП Ігор Бенедисюк.

“Це питання гостре. Особливо недоукомплектовані апеляційні суди. І це стосується як Києва, так і регіонів. Це масове явище в судах України”, - сказав Бенедисюк.

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Він зазначив, що однією із причин звільнення суддів стали внесені зміни до закону “Про правосуддя та статус суддів”.

Водночас бажаючих отримати посаду суддів достатньо, зокрема, сьогодні на засіданні ВРП було подовжено термін перебування на посаді кільком десяткам суддів.