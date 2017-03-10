Масове виконання гімну України у Львові (фоторепортаж)

При цьому був розгорнутий великий прапор України, а з листівок жовтого і синього кольорів створено Державний Герб.

Сьогоднішня акція присвячена до Дня національного гімну України. У ній взяли участь військові, оркестр, громадські організації та звичайні львів’яни.

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У такий спосіб містяни відзначили 152-у річницю з дня першого офіційного виконання національного гімну, що відбулася 10 березня 1865 року під час концерту з нагоди Шевченківських днів у Перемишлі.

У наші дні щороку в центрі Львова під Ратушею збираються тисячі львів’ян для спільного виконання гімну.

Як це було дивіться у фоторепортажі УНІАН.