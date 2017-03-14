Судді обрали двох членів Вищої ради правосуддя за своєю квотою
23:45, 14 березня 2017Суспільство
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На 14-му позачерговому з'їзді суддів 14 березня пізно ввечері було обрано 2 з 6-ти членів Вищої ради правосуддя.
15 березня з'їзд суддів продовжить засідання і обере ще чотирьох членів ВРП/ Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, переможці стали відомі після підрахунку голосів.
Новими членами ВРП стали суддя апеляційного суду Києва Микола Худик та суддя Київського апеляційного господарського суду Віктор Шапран.
Очікується, що 15 березня вони складуть присягу члена ВРП.
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Також 15 березня з'їзд суддів продовжить засідання і обере ще чотирьох членів ВРП.
Нагадаємо, що шестеро із 44-х претендентів на членів ВРП самі зняли свої кандидатури.
А після обговорення ще низка претендентів була виключена зі змагання за крісла у ВРП.
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