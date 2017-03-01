Ветерани АТО вимагають від Вищої ради правосуддя негайного звільнення суддів Майдану

Ветерани бойових дій обурені тим, що протягом трьох років понад 300 суддів Майдану, які підпадають під дію законів «Про очищення влади» та «Про відновлення довіри до судової влади», за виключенням кількох десятків одіозних «служителів Феміди», продовжують працювати на своїх посадах.

Як заявив Тарас Костанчук, керівник організації учасників АТО «Справедливість», ветерани бойових дій на Донбасі вимагають від Вищої ради правосуддя, дисциплінарна палата якої саме цього дня розглядала справи чотирьох кандидатів на звільнення, не затягувати із звільненням суддів Майдану, оскільки через два місяці всі порушники суддівської присяги можуть уникнути покарання через закінчення строку давності. У іншому випадку ветерани АТО обіцяють організувати справжній народний суд, який жорстко каратиме представників суддівського корпусу за порушення законів.

«Ми ніколи не змиримося допоки усі судді Майдану, які чинили злочини проти учасників революції, не будуть покарані. Вони мають бути не тільки звільнені з посад, а й понести кримінальну відповідальність. Майже три роки покриваються злочини, затягуються справи та створюють лазівки в законах, щоб злочинці у мантіях уникнули справедливого покарання через строки давності. Багато із них вже пройшли перекваліфікацію і очікують на пожиттєвого статусу судді. Або ВРП почне судити по-справедливості, або через місяць буде народний суд, який судитиме справедливо та жорстко як того вимагає сьогодення, справжній «Народний суд Справедливості», - заявив Костанчук.

Костанчук вважає, що зволікання із справами суддів Майдану - це лише невелика частина масштабних проблем із дискредитованою суддівською системою, яка потребує повного очищення та заміни кадрів. На його думку, процес заміни суддів на нових і незаплямованих корупцією, має відбуватися у терміновому порядку, оскільки старий суддівський корпус працює на стороні ворога України, яка зараз фактично перебуває в умовах війни.

«В умовах війни суддівську систему потрібно повністю змести і призначити нових суддів. Вони усі працюють на боці ворогів і проти українського народу. І нехай нам державні керівники не розказують про демократію і законодавчі норми, через які процес розтягується на роки. Ворог в суддівських мантіях, який зараз уособлює форпост корупції та беззаконня, загрожує Україні не менше ніж російські воєнні агресори. Наріжним каменем в цих процесах оновлення повинні бути судді, якщо їх не замінити, то судити злочинців доведеться на Майдані Народним Судом Справедливості», - наголосив він.

Якщо найближчим часом державні інституції не розпочнуть докорінні реформи судової гілки влади та не проведуть кадрову заміну суддів, представники організації ветеранів АТО «Справедливість» перейдуть до активних дій, щоб пришвидшити очищення державних структур від корупції та беззаконня.

«Після революції нова влада не демонтувала попередній режим, ніхто із високопоставлених чиновників не отримав покарання та конфіскації майна, а корупція та зловживання серед чиновників стали ще страшнішими. Тому ми вимагаємо від парламенту та президента посилення покарання для посадовців за зловживання владою, запровадження в законодавстві презумпції вини для усіх державних чиновників, у тому числі суддів за невідповідність між задекларованими статками і витратами, порушення присяги та використання службового становища у власних цілях», - наголосив Костанчук.