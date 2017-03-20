Екс-регіонал Макеєнко став співвласником телеканалу "Тоніс"

Колишній "регіонал" Володимир Макеєнко став співвласником телеканалу "Тоніс". Про це він оголосив на брифінгу у понеділок, повідомляє Українська правда.

"Це буде стовідсотково проукраїнский канал. Це буде нова якість телеканалу "Тоніс", – заявив політик.

"На сьогоднішній день я володію 9,5% телеканалу, все інше у власності телеканалу", – уточнив колишній народний депутат.

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Відповідаючи на запитання "Української правди", скільки коштували ці 9,5% і скільки коштів він планує вкласти в телеканал, Макеєнко не дав прямої відповіді.

Водночас, він заперечив будь-яку причетність оточення президента до купівлі телеканалу.

"Ніяких нарад в Адміністрації президента у мене з цього приводу не було. Я радився лише зі своєю дружиною, бо це наші спільні гроші", – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала телеканал СТБ на 1,655 млн грн за трансляцію телепередач, які можуть чинити негативний вплив на моральний розвиток дитячої і підліткової аудиторії.