Нацрада оштрафувала СТБ через шоу, які шкодять дитячій психіці

«Штраф 1,65 млн грн застосований до СТБ за трансляцію передач, які можуть завдати моральної шкоди дітям... Моніторингами Національної ради встановлено, що окремі епізоди передач «МастерШеф», «Хата на тата», «Битва екстрасенсів», «Один за всіх» містили сцени жорстокості, насильства, непристойні слова і жести тощо і транслювалися в час, доступний для дітей», - написав член Нацкомісії Сергій Костинський на своїй сторінці в мережі Facebook.

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Згідно з повідомленням, загалом ці передачі могли переглядати від 17,8 тис. до 819 тис. підлітків. Штраф накладено в розмірі 10% від суми ліцензійного збору.

Костинський додав, що, на думку експертів Асоціації психологів України, Жіночого консорціуму України, Незалежної медійної ради та Громадської ради при Нацраді, епізоди зазначених телепередач формують звикання дітей до проявів жорстокості, насильства, брутальних висловів, що може призвести до тяжких психічних наслідків.

Член регулятора нагадав, що торік за аналогічні порушення телеканал СТБ дістав попередження від Нацради і не привів свою діяльність у відповідність до українського законодавства. «Таким чином, згідно із законом, Національна рада застосувала санкцію «штраф», - резюмував Костинський.

Він також повідомив, що Нацрада розглянула питання щодо трансляції телеканалом передачі «Битва екстрасенсів» виробництва російського телеканалу «ТНТ», в якому брали участь російські військові.

«За результатами планової та позапланової перевірки СТБ щодо резонансної передачі «Битва екстрасенсів» прийнято рішення «взяти до відома», - написав член Нацради.

Костинський зазначив, що керівництво телеканалу СТБ визнало свою вину, принесло публічні вибачення за помилку і звільнило відповідальних співробітників.

Як повідомляв УНІАН, раніше Нацрада неодноразово призначала СТБ позапланові перевірки за трансляцію передач, які можуть негативно впливати на дитячу психіку. За таке саме порушення наприкінці липня 2016 року регулятор виніс попередження телеканалу.

19 січня 2017 року регулятор призначив позапланову перевірку СТБ після того, як в ефір телеканалу вийшла телепередача «Битва екстрасенсів» російського виробництва, в якій брали участь колишні і діючі російські військові. Один з них відкрито зізнався, що брав участь у бойових діях в Україні.