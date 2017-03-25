В окупованому Криму вивісили прапор України (фото)

В окупованому Криму вивісили прапор України. Про це на своїй сторінці в Facebook написав засновник кримськотатарского телеканалу АТР та ініціатор блокади Криму Ленур Іслямов.

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Пізніше він додав, що "весь Крим в графіті, листівках і прапорах України".

Раніше в окупованому Криму на вулиці пролунав гімн України.