В окупованому Криму вивісили прапор України (фото)
13:55, 25 березня 2017Суспільство
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Прапор вивісили над мечеттю.
В окупованому Криму вивісили прапор України. Про це на своїй сторінці в Facebook написав засновник кримськотатарского телеканалу АТР та ініціатор блокади Криму Ленур Іслямов.
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Пізніше він додав, що "весь Крим в графіті, листівках і прапорах України".
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