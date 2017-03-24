В окупованому Криму на вулиці пролунав гімн України (відео)

10:12, 24 березня 2017
Суспільство
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В окупованому Криму знову пролунав гімн України.

На вулиці в Криму увімкнули гімн України / Скріншот

В анексованому Криму на вулиці знову увімкнули гімн України. Відповідне відео опубліковане на YouTube, датоване воно 22 березня.

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Судячи із підпису до відеозапису, це сталося в Ялті біля входу до супермаркету. Активної негативної чи позитивної реакції у людей, які проходили повз, помічено не було.

Нагадаємо, у грудні 2016-го року в одній зі шкіл окупованого Криму учень розплакався, коли почув гімн України.

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Теги: #Крим#Україна#окупація#гімн