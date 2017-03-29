У Дніпрі звільнили водія маршрутки за образи на адресу учасниці АТО – активісти

Водія маршрутки, який образив медика, учасницю АТО Марію Ковальчук, звільнили з автотранспортного підприємства.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив місцевий активіст Іван Васючков.

«Водій звільнений. Протягом пари годин отримаю копію наказу про звільнення. Також буде занесений в чорний список», – написав він, коментуючи скандал, який розгорівся напередодні.

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Раніше житель Дніпра Артур Сіденко повідомив на своїй сторінці в Facebook, що водій маршруту № 155 на пред'явлення дівчиною посвідчення учасника бойових дій для безкоштовного проїзду відповів неадекватною реакцією, видавши монолог сепаратистського змісту. Зокрема, він звинуватив дівчину «розпалюванні війни» і заявив, мовляв, якщо б Путін захотів, «він давно був би тут, приїхав би на танках».

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві водій на маршруті №587 відмовився безкоштовно везти учасника АТО.