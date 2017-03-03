"Порошенку своє посвідчення показуй": у Києві водій маршрутки обматюкав учасника АТО (фото)
13:53, 03 березня 2017Суспільство
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У столиці водій на маршруті №587 відмовився безкоштовно везти учасника АТО.
Водій обматюкав учасника АТО / facebook.com/katerina.goncharova.9
І не просто відмовився, а почав матюкатися, повідомила на своїй сторінці у Facebook журналістка Катерина Гончарова.
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Після того, як участних бойових дій сказав, що у нього є посвідчення, водій почав хамити, заявивши: "Воно мені нах**й не треба. Герой України, чи що?"
Одна з жінок відповіла, що так, він герой, інші мовчали.
"Порошенку своє посвідчення показуй. Ще раз кажу - воно мені нах**й не треба", - сказав водій.
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