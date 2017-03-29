Спалення прапора України у Варшаві: прокуратура Польщі зупинила провадження

Варшавська прокуратура зупинила розслідування у справі про знищення українського прапора під час Дня незалежності у Варшаві.

Як повідомляє "Польське радіо", про це у вівторок, 28 березня, повідомив речник Окружної прокуратури Варшава-Прага прокурор Лукаш Лапчинський.

«Розслідування у справі знищення через спалення прапора України було зупинене у зв’язку із відсутністю ознак протиправних дій», - повідомив прокурор.

Він додав, що повідомлення про зупинку розслідування передане посольству України, оскільки саме воно поінформувало про злочин.

Прокурор Лапчинський зауважив, що кореспонденція із постановою про зупинку розслідування надійшла до посольства України дипломатичним шляхом. «Ця постанова офіційно доставлена посольству 20 березня. Формально постанова поки не є правомочною», - зазначив він.

Також нагадується, що провадження у середині листопада 2016 року відкрила Районна прокуратура Варшава-Прага Полуднє. «Ми будемо з’ясовувати, чи згідно із кримінальним кодексом було скоєно злочин, чи справді був знищений український прапор. Зібрані досі матеріали не дозволяють однозначно ствердити, чи це був справді прапор України», - заявляв раніше Лапчинський.

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Як відомо, інцидент стався 11 листопада минулого року під час Маршу незалежності в Польщі. Його записали на відео, що потім з'явилося в інтернеті. На ньому видно групу людей із прапорами Польщі в руках. Один з учасників групи порвав і підпалив прапор України.

У вівторок прокурор повідомив, що «на основі зібраного у справі доказового матеріалу не підтверджено, що це був прапор України». «Хоча з вигуків осіб на відео можна припустити, що мова йшла саме про прапор України», - додав він.

«Умовою притягнення до кримінальної відповідальності за знищення прапора іноземної держави є виставлення публічно прапора представництвом даної держави або на вимогу польського органу влади», - сказав прокурор Лапчинський.

У середині листопада очільник польської дипломатії Вітольд Ващиковський провів телефонну розмову з главою МЗС України Павло Клімкіним щодо інциденту. Ващиковський відзначив, що це був одиничний акт вандалізму або провокація, «аби призвести до напруження у польсько-українських відносинах».