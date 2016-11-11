На Марші незалежності у Польщі спалили український прапор (відео)

«Замасковані вболівальники одного з варшавських футбольних клубів допили пиво, кинули прапор України на землю, почали його топтати, а потім спалили на моїх очах», - повідомляє Польське радіо з посиланням на репортера gazeta.pl, що висвітлював Марш незалежності.

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Згодом, за його повідомленням, націоналісти спалили логотип Фейсбука. Зокрема, вони кричали: «Польща проти корпорацій».

Як відомо, День незалежності Польща відзначає 11 листопада.