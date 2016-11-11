На Марші незалежності у Польщі спалили український прапор (відео)
20:01, 11 листопада 2016Суспільство
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Під час Маршу незалежності у Польщі спалили український прапор та логотип Фейсбука.
Скріншот відео
«Замасковані вболівальники одного з варшавських футбольних клубів допили пиво, кинули прапор України на землю, почали його топтати, а потім спалили на моїх очах», - повідомляє Польське радіо з посиланням на репортера gazeta.pl, що висвітлював Марш незалежності.
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Згодом, за його повідомленням, націоналісти спалили логотип Фейсбука. Зокрема, вони кричали: «Польща проти корпорацій».
Як відомо, День незалежності Польща відзначає 11 листопада.
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