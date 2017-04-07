Сервіс із видачі закордонних паспортів відновив роботу (фото, відео)
У той же час у СБУ заявляють, що непричетні до технічних проблем сервісу.
Паспортні центри Державної міграційної служби відновили роботу після вчорашніх технічних проблем. Про це повідомляється на сайті ДП "Документ".
"Роботу каналів зв'язку відновлено. Усі центри «Паспортний сервіс» працюють в штатному режимі", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє 112 Україна, прес-секретар ДП "Документ" Володимир Поліщук додав, що обладнання та маршрутизатори були вилучені СБУ під час розслідування, тому було доставлено нове обладнання і маршрутизатори.
"Завдяки технічним працівникам ДП "Документ" та телекомунікаційної компанії, після того як вони всю ніч працювали, вже роботу паспортних служб і центрів надання адміністративних послуг відновлено. Людина може приїжджати в наші паспортні сервіси і оформляти або отримувати закордонні біометричні паспорти", - повідомив він.
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У той же час речник СБУ Олена Гітлянська заявила, що СБУ не здійснювала жодних дій у самій Державній міграційній службі і не могла призвести до блокування роботи видачі біометричних паспортів.
"Ми не вилучали сервісне обладнання в Державній міграційній службі. Йдеться про субпідрядника, який розробляв програмне забезпечення і залишив собі несанкціонований доступ до ресурсів ДМС. Тому був вилучений сервер тільки цього одного державного підприємства, і вплинути на роботу системи це ніяк не могло. Це витік інформації з обмеженим доступом, і йдеться тільки про обшуки та вилучення серверів цієї приватної компанії. Назву ми поки не будемо оголошувати, наразі триває слідство", - повідомила вона.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 квітня, Європарламент підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим. Сайт державного підприємства "Документ", яке займається виготовленням та видачею паспортів перестав працювати увечері 6 квітня. Було вказано, що причини зупинки роботи – технічні.
Пізніше у ДМС повідомили, що оформлення і видача біометричних документів – паспортів для виїзду за кордон та ID-паспортів – у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) та "Паспортних сервісах" на всій території України призупинили через слідчі дії СБУ.