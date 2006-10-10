У вбивстві заступника голови Центробанку РФ звинувачують двох українців

У справі про вбивство заступника голови Центробанку РФ Андрія Козлова з`явилися перші затримані, пише у вівторок "Газета".

Як з’ясувало видання, затримані у справі про вбивство Козлова - громадяни України. Слідство вважає, що вони були безпосередніми виконавцями вбивства. Імена підозрюваних, яких узяли під варту ще в кінці минулого тижня, поки не повідомляються.

“Вичислити” підозрюваних, за даними "Газети", слідству вдалося за допомогою перевірки дзвінків з мобільних телефонів, здійснених у момент замаху на Козлова в районі місця злочину. Експерти встановили номери мобільних телефонів і шляхом відбору окреслили коло підозрюваних.

Підозрювані, пише "Газета", під час допитів заявили, що не знають імен замовників вбивства Козлова. За їх словами, всю інформацію вони отримували по телефону. При цьому, заявили вони, обіцяну за вбивство заступника голови Центробанку платню, вони так і не отримали.

З яких джерел одержана інформація про затримання підозрюваних, видання не вказує. Офіційно представники прокуратури поки не повідомляли про будь-які арешти в справі про вбивство Андрія Козлова.

Замах на першого заступника голови правління Центробанку Росії було здійснено увечері 13 вересня біля критого манежу "Спартак", куди Козлов приїхав на футбольний матч. Злочинці відкрили по Козлову і його водієві-охоронцю вогонь у той момент, коли вони йшли до машини.

Водій від отриманих поранень помер на місці події. Андрій Козлов помер уранці 14 вересня в лікарні.

Злочинцям, яких, за попередніми даними, було двоє, вдалося зникнути. Пізніше співробітники правоохоронних органів недалеко від місця злочину виявили два пістолети - саморобний і ПМ, перероблений з пневматичного на бойовій.

Лента.ру