У неділю Україна святкуватиме День Європи

Цієї неділі, 14 травня, Україна святкуватиме День Європи.

Цього дня Представництво Європейського Союзу в Україні разом із Консультативною місією ЄС організовує декілька заходів для жителів та гостей Києва.

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В офіційному відкритті заходу о 12.00 на Софійській площі столиці візьмуть участь міністр закордонних справ України Павло Клімкін, голова Представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі, представників посольств країн-членів ЄС, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, міський голова Києва Віталій Кличко.

В рамках відкриття за участі оркестру та хору пролунають пісні кожної країни-члена Євросоюзу.

На Софійській площі облаштують «Європейське містечко», яке складатиметься з павільйонів, що представлятимуть Україну, кожну державу-члена Євросоюзу, Єврокомісію та міжнародні організації.

У павільйонах презентуватимуть географію, культуру, історію найбільших міст країн ЄС, сувенірну продукцію, національні страви.

Очікуються заходи для дітей та дорослих, серед яких - змагання, фотовиставка, дитячий куточок та багато іншого.

Біля одного зі стендів, присвячених проектам ЄС, можна буде обговорити питання, пов’язані з безвізовим режимом для громадян України, а також будь-яку подорож до Європи.

Заходи будуть організовані у тісній співпраці з Міністерством закордонних справ, Києвом та більш як 10 країнами-членами ЄС і національними установами культури.

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На святі будуть представлені Болгарія, Велика Британія, Італія, Кіпр, Латвія, Німеччина, Польща, Румунія, Фінляндія, Франція.

Після офіційної частини святкування продовжиться о 17.00 виступами українських колективів, зокрема гурту «ТНМК».

Завершиться святкування Дня Європи у Києві о 21.30.

Довідка. День Європи – свято, яке відзначається у країнах Євросоюзу 9 травня. В Україні День Європи офіційно відзначається у третю суботу травня, згідно з указом президента від 19 квітня 2003 року. Це свято жителі України відзначають як день спільних цінностей, спільної історії всіх націй континенту.