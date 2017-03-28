Климпуш-Цинцадзе розповіла про просування пропагандистського міфу щодо вступу України до НАТО

Віце-прем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявляє, що вступ України в Організацію північноатлантичного договору (НАТО) є довгостроковою стратегічною метою, а не безпосередньою ціллю сьогодення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час засідання круглого столу “Подолання міфів про НАТО”.

Климпуш-Цинцадзе розповіла, що існує міф, який активно просувається не лише в Україні, а і серед інших країн, і який стосується того, що в НАТО Україну нібито не чекають, що Україну "туди не візьмуть і не треба намагатися".

"І ми бачимо, що цей міф активно просувається як тут, в Україні, в середині держави, так і пропагандистами Кремля активно просувається і в європейських країнах", - заявила віце-прем'єр.

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За її словами, російська пропаганда "взяла собі за мету повторювати це просто щодня: вас туди не візьмуть, вас не чекають, у вас збройний конфлікт, ви не готові, ви ніколи не будете готові, а ваше членство не сприятиме безпеці у регіоні".

Також віце-прем’єр-міністр звернула увагу, що нещодавно у Брюсселі на одному із заходів пролунало питання, чи членство в Альянсі Грузії і України зміцнюватиме безпеку Європи. При цьому, як стверджує Климпуш-Цинцадзе, на її подив, 70% учасників заходу відповіли, що не зміцнюватиме. "Я думаю, що це йдеться якраз про вкорінення цього міфу, і з цим міфом боротися безумовно складно, але переконана, що з ним можливо боротися", - заявила вона.

У цьому зв'язку віце-прем'єр наголосила, що "по-перше, набуття повноцінного членства в Альянсі не є нашою сьогоднішньою чи завтрашньою метою".

"Це наша довгострокова стратегічна мета, а не безпосередня сьогоднішня ціль", - додала Климпуш-Цинцадзе.

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"По-друге, наш сьогоднішній пріоритет - це забезпечення функціональної інтеграції до НАТО. Виконання критеріїв, розвиток співробітництва, запровадження стандартів, зміцнення взаємосумісності, обмін досвідом і багато чого іншого", - заявила вона.

Також віце-прем'єр додала, що в України вже є багато можливостей без юридичного вступу для того, щоби забезпечувати поглиблену співпрацю і функціональну інтеграцію з Альянсом.

Окрім того, вона заявила, що "майже все залежить від України, як би не здавалося, що це залежить від когось іншого".

За словами Климпуш-Цинцадзе, Україна має показувати себе надійним, серйозним партнером, яка реформує свій сектор безпеки і оборони, і вже сьогодні має додати свій внесок до безпеки як Альянсу, так і ширшого регіону.

«Україна є вже контриб'ютором, і саме це буде поступово знімати ті аргументи, які є в тих, хто сумнівається в тому, чи Україну там сьогодні чекають, чи будуть чекати через п'ять чи через більше років", - наголосила Климпуш-Цинцадзе.