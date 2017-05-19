У Житомирі заарештовано двох високопосадовців обласної ДФС, викритих на хабарництві

У Житомирі за клопотанням прокурати суд обрав запобіжний захід двом посадовцям обласної податкової інспекції, викритих на хабарництві 16 травня.

Як повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України, за клопотанням військової прокуратури Житомирського гарнізону Центрального регіону України суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою двом затриманим посадовцям податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області - начальнику управління з альтернативою внесення застави 84 тис. грн. та начальнику відділу 50 тис. грн.

Податківцям повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) КК України.

Вирішується питання щодо відсторонення їх від займаних посад.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня у Житомирі співробітники Служби безпеки України та прокуратури викрили на хабарництві двох високопосадовців обласного управління ДФС.

Начальник одного з управлінь ГУ ДФС спільно зі своїм підлеглим – керівником відділу – систематично вимагали гроші від місцевих підприємців за зменшення штрафних санкцій за порушення, виявлені при планових перевірках.

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Зокрема, зловмисники вимагали у житомирського бізнесмена 100 тис. грн за накладення на його підприємство мінімального штрафу.

Правоохоронці затримали хабарників у службовому кабінеті під час одержання частини неправомірної вигоди у сумі 50 тис. грн, яку підприємець на прохання податківця-хабарника поклав у видання «Вісник податкової служби».