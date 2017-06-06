Для журналістів Житомирщини проведуть прес-тур центральними ЗМІ Києва
Учасники заходів також відвідають різні виставки.
Для журналістів Житомирщини проведуть прес-тур та публікацію побажань до професійного свята.
Житомир.6 червня. УНІАН.Для журналістів Житомирщини проведуть прес-тур та публікацію побажань до професійного свята.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Житомирської облдрежадміністрації, з нагоди професійного свята для журналістів Житомирської області проведуть прес-тур центральними засобами масової інформації у м. Києві.
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Поїздка відбудеться завтра, 7 червня.
На учасників чекають знайомство із всеукраїнськими редакціями ЗМІ, відвідування Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал», виставок та багато іншого.
Окрім цього, команда управління по зв’язках з громадськістю Житомирської міської ради до Дня журнліста оголосила збір побажань.
Як повідомляв УНІАН, українські працівники ЗМІ сьогодні відзначають професійне свято - День журналіста.