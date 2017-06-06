Для журналістів Житомирщини проведуть прес-тур центральними ЗМІ Києва

Для журналістів Житомирщини проведуть прес-тур та публікацію побажань до професійного свята.

Житомир.6 червня. УНІАН.Для журналістів Житомирщини проведуть прес-тур та публікацію побажань до професійного свята.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Житомирської облдрежадміністрації, з нагоди професійного свята для журналістів Житомирської області проведуть прес-тур центральними засобами масової інформації у м. Києві.

Читайте такожЖитомирщину відвідали представники японської благодійної організації "Діти Чорнобиля та Фукусіми"

Поїздка відбудеться завтра, 7 червня.

На учасників чекають знайомство із всеукраїнськими редакціями ЗМІ, відвідування Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал», виставок та багато іншого.

Окрім цього, команда управління по зв’язках з громадськістю Житомирської міської ради до Дня журнліста оголосила збір побажань.

Як повідомляв УНІАН, українські працівники ЗМІ сьогодні відзначають професійне свято - День журналіста.