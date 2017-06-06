В Україні сьогодні відзначають День журналіста

Українські працівники ЗМІ сьогодні відзначають професійне свято - День журналіста.

Свято було впроваджено 25 травня 1994 року президентом України Леонідом Кравчуком. Тоді він підписав указ, згідно з яким в Україні щороку 6 червня постановляється святкувати професійне свято працівників засобів масової інформації.

Дата святкування Дня журналіста - 6 червня - обрана не випадково. Зокрема, у цей день Національна спілка журналістів України була прийнята до складу Міжнародної федерації журналістів. За це проголосувала переважна більшість її учасників.

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З професійним журналістів привітав Президент України Петро Порошенко. Відеопривітання розміщено на його сторінці в Facebook.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман також опублікував своє привітання.

"Саме завдяки засобам масової інформації ведеться суспільний діалог, формується порядок денний роботи влади, удосконалюються державні рішення, стають зрозумілими очікування людей", - наголосив Гройсман.

Він підкреслив, що вільна преса та незалежні засоби масової інформації – це пріоритет державної інформаційної політики".

"Бажаю вам професійного зростання, міцного здоров’я і благополуччя! Нехай ваші матеріали завжди будуть цікавими, а ваша активна громадська позиція та професійна діяльність і далі служать рушіями державних змін", - заявив Гройсман.

При цьому секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов з нагоди свята заявив, що найкращою протидією російській інформаційній агресії є правда.

"Професія журналіста завжди була однією з найнебезпечніших та найвідповідальніших... Ваші оцінки та коментарі впливають на ухвалення державних рішень, формують суспільну думку, від вашого слова часто залежать життя. Саме ви, кожен з вас, - літописці новітньої історії України, часто ви навіть творите її. Ви завжди на передньому краї у боротьбі на інформаційному полі з російським агресором. Найкращою протидією російській інформаційній агресії є правда. Тому професійне, неупереджене, об'єктивне та принципове висвітлення подій в Україні і світі є надзвичайно важливим як для самої країни, так і для формування іміджу нашої держави за кордоном", - йдеться у вітанні.

Турчинов побажав "українській журналістиці та кожному, хто її розвиває, виваженості, мудрості, терпіння та нестримного натхнення".