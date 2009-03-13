Народний депутат: начальника Іллічівського порту час звільняти

Висновків урядової комісії з перевірки ДП «Іллічівський морський торговий порт» достатньо для звільнення його начальника Геннадія СКВОРЦОВА. Про це в коментарі УНІАН повідомив народний депутат України, член парламентського комітету з питань транспорту і зв`язку Геннадій ЗАДИРКО.

«Якщо реально підійти до висновків, які є, то 8 питань, які встигла розглянути комісія, достатньо для того, щоб ухвалити рішення, на якому наполягав Йосип ВІНСЬКИЙ», - сказав він.

Нагадаємо, міністр транспорту і зв`язку Й.ВІНСЬКИЙ заявляє про численні порушення в порту і вимагає звільнити начальника ІМТП Г.СКВОРЦОВА.

На думку Г.ЗАДИРКА, перевірка порту буде продовжена для того, щоб більш досконало вивчити діяльність порту. «Але всім сьогодні зрозуміло, що те, що сьогодні встановила комісія, підтверджує позицію міністра транспорту і зв`язку. Це не була його примха, зведення рахунків. Йдеться про державний менеджмент, захист державних інтересів», - наголосив народний депутат.

За його словами, висновки комісії свідчать, що Г.СКВОРЦОВ має звільнити місце. «У мене немає жодних сумнівів, що місце СКВОРЦОВА не в кріслі керівника порту...», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 березня, Мінтрансзв’язку повідомило, що урядова комісія, створена 12 лютого ц.р. за ініціативою міністра транспорту і зв`язку України Й.ВІНСЬКОГО для аналізу роботи ІМТП, в цілому підтвердила висновки КРУ Мінтрансзв’язку щодо неефективності договорів про спільну діяльність в порту. Нагадаємо, Мінтрансзв’язку надало комісії перелік питань для проведення перевірки, всього – 34 пункти.

Водночас, за словами Й.ВІНСЬКОГО, до програми перевірки, затвердженої головою комісії, не було включено більше половини питань, запропонованих Мінтрансзв’язку. Зокрема, правомірність і обгрунтованість зменшення доходів порту в результаті передачі приватним структурам виробничих потужностей і високорентабельних видів діяльності; ефективність використання першого і другого причалів порту; ефективність роботи порту із захисту державних інтересів у судових спорах з приватними структурами, обгрунтованість передачі земель порту комерційним структурам, дотримання законодавства щодо рівноправ`я профспілок, законність надання добродійної допомоги у великих розмірах тощо.

Тому було ухвалено рішення продовжити перевірку ІМТП у розширеному складі комісії – зокрема, за участю представників Мінфіну, Мін’юсту, Антимонопольного комітету, Держприкордонслужби, Держмитслужби, СБУ.