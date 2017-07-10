Стало відомо, як відсвяткують День Незалежності в Дніпрі

Радник голови Дніпропетровської обласної держадміністрації Юрій Голік написав на своїй сторінці у Фейсбук, що 24 серпня, в День Незалежності України, Дніпропетровщину чекає велике інтерактивне свято "Вільне небо".

Читайте такожУ Дніпропетровській області відкрито 13 офіційних пляжівМісце проведення - аеродром у Травневому. «Небо і земля для активного сімейного відпочинку, позитивна атмосфера і можливість чудово відпочити на території сучасного аероклубу. 10 000 глядачів і 2 500 машин у минулому році. В цьому році буде більше точок з фаст-фудом (і різноманітніше). Більше в три рази дитячих гірок. Більше артистів.

Тригодинне авіашоу за участю близько двох десятків різних спортивних гвинтових і реактивних літаків, а також вертольотів. Спортсмени-парашутисти продемонструють свою майстерність, а глядачі зможуть насолодитися яскравим видовищем. Всі охочі зможуть помилуватися авіа-технікою на окремій локації і, звичайно ж, сфотографуватися на тлі спортивних літаків.

Також буде музичне шоу.

Крім цього, на святі їжі гості свята скуштують смачні страви вуличної кухні. Бургери, млинці, чебуреки, хот-доги, сендвічі, буріто, кебаб, салати, фрі і багато іншого. Всім цим можна буде насолодитися, посидівши в імпровізованих кафе під відкритим небом», - написав Юрій Голик.