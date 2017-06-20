У Дніпрі відсвяткували день біженця висадкою дерев (фото)

19:21, 20 червня 2017
Суспільство
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Охочих внести свою лепту в озеленення паркової зони виявилося досить багато.

http://dv-gazeta.info

Акцію «Посади дерево - озелени своє місто» до Міжнародного дня біженця організувало Представництво Агентства ООН у справах біженців в Дніпрі за підтримки Дніпровського міської ради та Дніпропетровської ОДА, передає "Днепр вечерний". Захід пройшов за безпосередньої участі міського КП «Зеленбуд».

53 високоякісних саджанця (25 кленів, 25 лип і 3 горобини) для висадки в парку на Соборній площі придбав Дніпровський офіс УВКБ ООН.

"Фахівці нам пояснили, щоб саджанці прижилися в цю пору року, потрібно купити дорогі, дуже якісні саджанці з бульбою, - розповідає фахівець із захисту УВКБ ООН Ірина Павлик. - Так ми і зробили".

Після висадки дерева будуть передані на баланс міста. Фахівці КП «Зеленбуд» запевнили організаторів, що поливатимуть «новоселів» парку.

http://dv-gazeta.info

До акції приєдналися представники громад біженців, внутрішньо переміщених осіб, багато громадських організацій, активні городяни і навіть школярі.

"Ми щасливі, що наша ініціатива отримала такий відгук, - говорить радник з програмних питань УВКБ ООН Шерзод Заіржанов. - Сьогодні ми всі разом посадили дерева на знак бажання озеленити спільний дім - Дніпро, зробити його кращим місцем для проживання різних націй і культур. Цією акцією ми прагнули підвищити обізнаність місцевого населення і підтримати людей, які змушені були покинути свої рідні домівки в результаті конфлікту і почати нове життя в новому домі ".

http://dv-gazeta.info

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