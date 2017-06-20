У Дніпрі відсвяткували день біженця висадкою дерев (фото)

Акцію «Посади дерево - озелени своє місто» до Міжнародного дня біженця організувало Представництво Агентства ООН у справах біженців в Дніпрі за підтримки Дніпровського міської ради та Дніпропетровської ОДА, передає "Днепр вечерний". Захід пройшов за безпосередньої участі міського КП «Зеленбуд».

53 високоякісних саджанця (25 кленів, 25 лип і 3 горобини) для висадки в парку на Соборній площі придбав Дніпровський офіс УВКБ ООН.

"Фахівці нам пояснили, щоб саджанці прижилися в цю пору року, потрібно купити дорогі, дуже якісні саджанці з бульбою, - розповідає фахівець із захисту УВКБ ООН Ірина Павлик. - Так ми і зробили".

Після висадки дерева будуть передані на баланс міста. Фахівці КП «Зеленбуд» запевнили організаторів, що поливатимуть «новоселів» парку.

До акції приєдналися представники громад біженців, внутрішньо переміщених осіб, багато громадських організацій, активні городяни і навіть школярі.

"Ми щасливі, що наша ініціатива отримала такий відгук, - говорить радник з програмних питань УВКБ ООН Шерзод Заіржанов. - Сьогодні ми всі разом посадили дерева на знак бажання озеленити спільний дім - Дніпро, зробити його кращим місцем для проживання різних націй і культур. Цією акцією ми прагнули підвищити обізнаність місцевого населення і підтримати людей, які змушені були покинути свої рідні домівки в результаті конфлікту і почати нове життя в новому домі ".