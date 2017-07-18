Селище Червоне на Житомирщині ввійшло у фінал Всеукраїнського конкурсу "Неймовірні села України 2017"

На Житомирщині селище Червоне Андрушівського району ввійшло у фінал Всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села України 2017» та за кількістю онлайн-голосів займає друге місце. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич вже проголосував за «найсолодше селище України» та закликає жителів області підтримати населений пункт.

«Прошу всіх підтримати громаду селища на Всеукраїнському конкурсі «Неймовірні села України 2017». Червоне – селище з «солодкою» історією про розсипані вулицями цукерки, замком родини цукрових магнатів Терещенків, озером-серцем, однією із трьох у світі скульптурних композицій «Три грації», а головне – з величезними перспективами. Адже є центром об'єднаної територіальної громади», – зазначив Гундич.

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Детальніше про умови голосування за селище Червоне можна дізнатися на сайті Житомирської ОДА. Онлайн-голосування триватиме на сайті AgroPortal.ua до 16 серпня включно.

Влада області закликала громадян підтримати Червоне та запросити друзів до голосування.

Фінал Всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села України 2017» стартував 16 липня. Паралельно з онлайн-голосуванням кожен член експертної ради оцінюватиме села-конкурсанти.

Під час підрахунку результатів бали онлайн-голосування та оцінки експертної ради буде зведено до єдиної 50-бальної шкали. Відповідно, максимальний бал для кожного села-конкурсанта за результатами онлайн-голосування — 50, експертної ради — 50. Максимальний бал — 100.

З 16 по 23 серпня редакція AgroPortal.ua зведе воєдино всі оцінки та 24 серпня на сайті AgroPortal.ua буде оголошено переможців, дату і місце нагородження.