У київському "Гідропарку" знайшли схованку з тротиловими шашками, замаскованими під мило

Співробітники СБУ виявили у київському «Гідропарку» схованку з великою кількістю боєприпасів. Як повідомляє прес-центр СБУ, правоохоронці вилучили зі схованки, облаштованої у пішохідній зоні популярного місяця відпочинку, 10 тротилових шашок, закамуфльованих під господарське мило, велику кількість набоїв та боєприпасів різного калібру.

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СБУ закликає громадян бути пильними та інформувати правоохоронців про залишені без нагляду підозрілі предмети або транспортні засоби, виявлену зброю чи вибухові пристрої, а також про факти прибуття та перебування у регіоні підозрілих людей.

Також в СБУ просять звертати увагу на тих осіб, поведінка яких викликає насторогу.

«Вони можуть проявляти незрозумілий підвищений інтерес до місць масового перебування людей, підприємств, військових об'єктів, транспортної інфраструктури, будівель органів влади та управління», - сказано у повідомленні.